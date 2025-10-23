Tajani | tasse su affitti brevi contrari

10.51 Sugli affitti brevi "abbiamo detto che siamo contrari a qualsiasi tassa e ora in Parlamento faremo di tutto per tornare allo stato attuale, ovvero nessuna tassa per chi affitta senza intermediario o con le piattaforme". Così il vicepremier Tajani ai cronisti a Bruxelles. "Presenteremo emendamenti a partire dal Senato per eliminare questa tassa, così come con i dividendi". Sulla tassazione degli affitti, chiosa, "decide la politica",non qualche "grand commis" del Ministero delle Finanze. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it