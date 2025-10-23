Tajani | tasse su affitti brevi contrari
10.51 Sugli affitti brevi "abbiamo detto che siamo contrari a qualsiasi tassa e ora in Parlamento faremo di tutto per tornare allo stato attuale, ovvero nessuna tassa per chi affitta senza intermediario o con le piattaforme". Così il vicepremier Tajani ai cronisti a Bruxelles. "Presenteremo emendamenti a partire dal Senato per eliminare questa tassa, così come con i dividendi". Sulla tassazione degli affitti, chiosa, "decide la politica",non qualche "grand commis" del Ministero delle Finanze. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche questi approfondimenti
Meloni gongola per la valutazione delle società di rating sull’Italia. Sia chiaro, è un bene non essere declassati. Dopo tre anni di governo, da Meloni Salvini e Tajani solo tasse e tagli lineari. Austerity, altro che economia reale, pensioni, e carrello della spesa. It - X Vai su X
#Manovra: su aumento tasse casa in FI distratti Sono singolari, per non dire grotteschi, i malumori del lunedi' mattina di Forza Italia sull'aumento della cedolare secca al 26% sugli affitti brevi. E' evidente che nel partito di Tajani ci sono tanti distratti della domen - facebook.com Vai su Facebook
Manovra: Tajani, "Noi contrari a qualsiasi tassa su affitti brevi, al Mef funzionari punitivi" - "È la politica che decide sulle tasse, non qualche funzionario del Ministero delle Finanze che vuole reintegrare le tasse". ansa.it scrive
Tajani sfida il governo: “Sugli affitti brevi contrari a qualsiasi tassa” - Il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani sugli affitti brevi non fa nessun passo indietro. Si legge su blitzquotidiano.it
Tassa sui proprietari di casa in Manovra: Tajani allo scontro aperto in maggioranza - Antonio Tajani ha promesso battaglia agli alleati sull’aumento della cedolare secca per gli affitti brevi, comparso nella bozza di Manovra ... Da quifinanza.it