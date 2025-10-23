Tajani | tasse su affitti brevi contrari

Servizitelevideo.rai.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

10.51 Sugli affitti brevi "abbiamo detto che siamo contrari a qualsiasi tassa e ora in Parlamento faremo di tutto per tornare allo stato attuale, ovvero nessuna tassa per chi affitta senza intermediario o con le piattaforme". Così il vicepremier Tajani ai cronisti a Bruxelles. "Presenteremo emendamenti a partire dal Senato per eliminare questa tassa, così come con i dividendi". Sulla tassazione degli affitti, chiosa, "decide la politica",non qualche "grand commis" del Ministero delle Finanze. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

tajani tasse affitti breviManovra: Tajani, "Noi contrari a qualsiasi tassa su affitti brevi, al Mef funzionari punitivi" - "È la politica che decide sulle tasse, non qualche funzionario del Ministero delle Finanze che vuole reintegrare le tasse". ansa.it scrive

tajani tasse affitti breviTajani sfida il governo: “Sugli affitti brevi contrari a qualsiasi tassa” - Il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani sugli affitti brevi non fa nessun passo indietro. Si legge su blitzquotidiano.it

tajani tasse affitti breviTassa sui proprietari di casa in Manovra: Tajani allo scontro aperto in maggioranza - Antonio Tajani ha promesso battaglia agli alleati sull’aumento della cedolare secca per gli affitti brevi, comparso nella bozza di Manovra ... Da quifinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Tajani Tasse Affitti Brevi