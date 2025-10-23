Tajani vuole Casasco alla Consob
Tony Tajani vuole tutto, vuole scegliersi anche l’arbitro in Borsa, il fischietto. Scade il mandato di Paolo Savona, il presidente Consob, il genio del governo gialloverde, e Forza. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Altre letture consigliate
Donald Trump vuole il Nobel per la Pace. Salvini e Tajani dicono che se lo merita. Netanyahu pure. Ma se c’è qualcuno che merita davvero un Nobel, sono loro: i bambini di Gaza. Bambini come Jidou, che ha portato sulle spalle, per chilometri e chilometri, il fr - facebook.com Vai su Facebook
Droni militari a Monaco, Antonio Tajani: «Eventuali intrusi da noi verrebbero abbattuti, Vladimir Putin non vuole la terza guerra mondiale» - X Vai su X
Tajani vuole Casasco alla Consob - Finirà a febbraio l'esperienza di Paolo Savona come presidente Consob e Tajani ha già individuato Maurizio Casasco, deputato FI, come sostituto. Si legge su ilfoglio.it
Tajani premier e Forza Italia (allargata) primo partito. Il piano per stoppare Meloni che vuole blindarsi Palazzo Chigi - Alcuni sogni irrealizzabili, altri difficili ma non impossibili. Segnala affaritaliani.it