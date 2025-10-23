Tajani FI | In Campania buon vento partita delle regionali è aperta

Tempo di lettura: 2 minuti “In Campania mi pare che ci sia un buon vento, sembrava una partita chiusa ed invece è una partita pià che mai aperta”. Lo ha detto a Napoli il vice premier e leader di Forza Italia Antonio Tajani.      “La distanza tra il centrodestra e il centrosinistra si è fortemente ridotta, siamo a 2-3 4 punti di differenza che si possono recuperare durante la campagna elettorale – ha spiegato – per un semplice motivo perchè la sinistra ha fatto una scelta molto chiara, ha deciso di cancellare la parola centro dalla propria coalizione. Ha fatto la scelta di un presidente di estrema sinistra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

