Tajani accoglie studenti di Gaza a Ciampino | Obiettivo è formare futura classe dirigente palestinese – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 ottobre 2025 "Oggi l’Italia “ha aperto un altro corridoio universitario il cui obiettivo è formare la futura classe dirigente palestinese”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa con i giornalisti prima dell’arrivo all’aeroporto militare Roma Ciampino di un volo speciale della Guardia di Finanza, decollato da Amman, in Giordania, che ha portato in Italia 49 ricercatori palestinesi e 16 persone per ricongiungimento familiare. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

