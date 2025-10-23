Tajani a Napoli sui tifosi arrestati | Marchiati sulle mani inconcepibile

Napolitoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani arriva al Forum sull'Economia del Nuovo Mondo dopo una pizza ai friarielli gustata sul Lungomare in compagnia del candidato di Forza Italia alle Regionali 2025 Edmondo Cirielli. Dopo il suo intervento, atteso e applauditissimo, si sofferma con. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

tajani napoli tifosi arrestatiTifosi del Napoli arrestati a Eindhoven, l’avvocato: “Un abuso. Fermati e schedati senza alcun tipo di reato” - L'accusa dell'avvocato dei tifosi del Napoli arrestati a Eindhoven: "Fermati, identificati e schedati senza alcun tipo di reato". Scrive ilfattoquotidiano.it

tajani napoli tifosi arrestatiEindhoven, espulsi i 180 tifosi del Napoli fermati per prevenire comportamenti potenzialmente pericolosi. Interviene Tajani - Nessun disordine o scontro, ma le autorità hanno agito per prevenire incidenti. Secondo italiaoggi.it

tajani napoli tifosi arrestatiArrestati 180 tifosi del Napoli a Eindhoven alla vigilia della sfida di Champions, Tajani: “Chi è senza biglietto verrà allontanato” - Non si sarebbero però verificati episodi di scontri tra supporters rivali ... dire.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tajani Napoli Tifosi Arrestati