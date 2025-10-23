Tajani a Napoli sui tifosi arrestati | Marchiati sulle mani inconcepibile
Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani arriva al Forum sull'Economia del Nuovo Mondo dopo una pizza ai friarielli gustata sul Lungomare in compagnia del candidato di Forza Italia alle Regionali 2025 Edmondo Cirielli. Dopo il suo intervento, atteso e applauditissimo, si sofferma con. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
