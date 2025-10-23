Tagli scuola spending review | 141 milioni dalla Legge di Bilancio
La prossima Legge di Bilancio si finanzia anche tramite riduzioni ai ministeri. È previsto un contenimento della spesa pubblica per 7,15 miliardi nel triennio 2026-2028. Tra i settori colpiti figurano i tagli scuola, con una riduzione di 141 milioni di euro destinati al Ministero dell’Istruzione. Questa manovra rientra in un piano più ampio di risparmi triennali.Il piano di risparmi nel triennio 2026-2028La prossima Legge di Bilancio delinea un percorso di contenimento della spesa pubblica che si basa in modo significativo sulla riduzione delle dotazioni finanziarie destinate ai ministeri. Si tratta di un intervento strutturale volto a reperire le coperture necessarie per la manovra. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
