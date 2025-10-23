Tagli in manovra alle metro di Roma Milano e Napoli | la rabbia dei comuni Tajani | Salvini intervenga
La manovra dà, la manovra taglia. Per coprire la legge bilancio, oltre sette miliardi di euro in tre anni arrivano dai tagli ai dicasteri. Il più colpito sarà il ministero delle Infrastrutture di Matteo Salvini, con 520 milioni. Di questi, 80 milioni verranno recuperati dalle sforbiciate ai progetti per le metropolitane di Roma, Milano e Napoli. Una misura che si evince dalle tabelle allegate al testo su rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni, e che scontenta tutte e tre le amministrazioni, ma anche il vicepresidente del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
