Tagli alle spese dei ministeri e di Palazzo Chigi | Salvini è il più colpito
È arrivato il via libera della Ragioneria dello Stato al testo della legge di bilancio per il 2026, nella formulazione licenziata dal governo Meloni che deve però ancora passare al vaglio del Parlamento (ed è quindi suscettibile di modifiche). La manovra è composta da 154 articoli, contro i 137. 🔗 Leggi su Today.it
DOPPIA MENZOGNA SULLE SPESE PER LA DIFESA: MELONI TAGLIERÀ ALTROVE Totalmente assorbita nel suo stato di menzogna permanente, la premier Meloni oggi ha consegnato al Parlamento italiano una doppia, gravissima menzogna sulle sp
Cdm, via libera alla manovra. Meloni: 'E' seria e si concentra su quattro priorità: famiglia, riduzione tasse, sostegno a imprese e sanità. Il grosso delle coperture da tagli a spese di Chigi e Ministeri. Non c'è la tassazione sugli extraprofitti'
Manovra 2026, tagli a spese ministeri e Palazzo Chigi: ecco quanti miliardi valgono
Tagli ai ministeri, oltre 7 miliardi in 3 anni, il Mit il più colpito - Alle coperture della manovra arrivano oltre sette miliardi di euro in tre anni dai tagli ai ministeri.
Spending review dei ministeri: Trasporti e Mef i più colpiti - Ministeri a dieta per mettere in fila più di 7 miliardi di risparmi in tre anni e puntellare così le coperture della legge di Bilancio.