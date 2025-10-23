Tagli alle spese dei ministeri e di Palazzo Chigi | Salvini è il più colpito

Today.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivato il via libera della Ragioneria dello Stato al testo della legge di bilancio per il 2026, nella formulazione licenziata dal governo Meloni che deve però ancora passare al vaglio del Parlamento (ed è quindi suscettibile di modifiche). La manovra è composta da 154 articoli, contro i 137. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

tagli spese ministeri palazzoManovra 2026, tagli a spese ministeri e Palazzo Chigi: ecco quanti miliardi valgono - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra 2026, tagli a spese ministeri e Palazzo Chigi: ecco quanti miliardi valgono ... Segnala tg24.sky.it

tagli spese ministeri palazzoTagli ai ministeri, oltre 7 miliardi in 3 anni, il Mit il più colpito - Alle coperture della manovra arrivano oltre sette miliardi di euro in tre anni dai tagli ai ministeri. Scrive ansa.it

Spending review dei ministeri: Trasporti e Mef i più colpiti - Ministeri a dieta per mettere in fila più di 7 miliardi di risparmi in tre anni e puntellare così le coperture della legge di Bilancio. Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Tagli Spese Ministeri Palazzo