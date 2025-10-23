Tagli alle metro di Roma e Milano nella manovra l’allarme dei Comuni Tajani | Intervenga Salvini

C’è un definanziamento in Manovra, che preoccupa non poco le grandi città italiane. In primis Roma, dove vengono sottratti ben 50 milioni nel 2026 per la linea C della metropolitana. Altri 15 milioni in meno vengono levati ai finanziamenti della linea M4 della metro di Milano. Mentre si tagliano 15 milioni per estendere la rete del trasporto rapido di massa tra Afragola e la metropolitana di Napoli e la fornitura di treni. I numeri sono messi nero su bianco nelle tabelle allegate alla manovra con l’elenco dei Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente. 🔗 Leggi su Open.online

