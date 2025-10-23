Tagli alla metro C di Roma | il pressing di Tajani su Salvini
D’accordo sulla norma relativa agli affitti brevi, Tajani e Salvini tornano a scontrarsi su un nuovo tema. Questa volta è il ministro degli Esteri che ha chiesto l’intervento diretto del suo collega alle Infrastrutture in merito i tagli ai fondi destinati alla Metro C di Roma previsti nella recente manovra economica. Intervenendo a Napoli, durante il forum Cambio di paradigma, Tajani ha affermato: «Forse bisogna che il ministro Salvini parli col suo collega di partito ministro dell’Economia per rifinanziare la Napoli-Afragola e lo convinca a fare marcia indietro sul definanziamento di 50 milioni alla metro C di Roma. 🔗 Leggi su Lettera43.it
