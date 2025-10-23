Tagli alla Manovra | stop ai fondi per le metro di Roma Milano e Napoli

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tagli per 80 milioni alle grandi città. La nuova Manovra economica prevede un taglio complessivo di 80 milioni di euro destinati alle infrastrutture metropolitane delle principali città italiane. Nel dettaglio, 50 milioni vengono sottratti alla linea C della metropolitana di Roma, 15 milioni alla linea M4 di Milano e altri 15 milioni al progetto di estensione del trasporto rapido di massa tra Afragola e Napoli. Le cifre emergono dalle tabelle allegate al testo della legge di bilancio, trasmesso ieri al Senato, che illustrano le voci di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle risorse pubbliche. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

