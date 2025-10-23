Tagli agli sportelli senologici Taglieri | Colpiti servizi essenziali altro che risanamento

Potrebbero chiudere gli sportelli dedicati alla senologia negli ospedali di Lanciano, Vasto, Chieti e Ortona, insieme a una riduzione del 30% delle ore Cup. A denunciare la situazione è il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Francesco Taglieri, che parla di «una vera e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it