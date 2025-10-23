E’ polemica sui tagli alle metro di Roma e Milano previsti in manovra. Per la Metro C di Roma 50 milioni in meno nel 2026, un definanziamento da 15 milioni anche per la M4 di Milano e dello stesso importo anche per il collegamento e la fornitura di treni tra Afragola e la Metropolitana di Napoli. È quanto si evince dalla tabella sui Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente allegata alla manovra, che riporta le voci relative ai vari ministeri. Sempre nel capitolo relativo al ministero delle Infrastrutture spicca un definanziamento di 2 milioni per le Ciclovie urbane intermodali e di 13 milioni del fondo per la strategia della mobilità sostenibile. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tagli a metro Roma e Milano in manovra, Tajani punzecchia Salvini