Tagli a metro Roma e Milano in manovra Tajani punzecchia Salvini
E’ polemica sui tagli alle metro di Roma e Milano previsti in manovra. Per la Metro C di Roma 50 milioni in meno nel 2026, un definanziamento da 15 milioni anche per la M4 di Milano e dello stesso importo anche per il collegamento e la fornitura di treni tra Afragola e la Metropolitana di Napoli. È quanto si evince dalla tabella sui Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente allegata alla manovra, che riporta le voci relative ai vari ministeri. Sempre nel capitolo relativo al ministero delle Infrastrutture spicca un definanziamento di 2 milioni per le Ciclovie urbane intermodali e di 13 milioni del fondo per la strategia della mobilità sostenibile. 🔗 Leggi su Lapresse.it
