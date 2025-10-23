Taekwondo | prime medaglie di stagione per la Gold Team

Brindisireport.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Sono ben sei le medaglie conquistate dal sodalizio brindisino del maestro Marco Cazzato al campionato interregionale Campania svoltosi lo scorso weekend a Giuliano in Campania. Un'ottima organizzazione che ha visto la partecipazione di oltre 500 atleti e dove i giovanissimi atleti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

taekwondo prime medaglie stagioneTaekwondo: prime medaglie di stagione per la Gold Team - I giovanissimi brindisini hanno conquistato tre medaglie di argento e tre di bronzo ... Si legge su brindisireport.it

taekwondo prime medaglie stagioneIl Centro Taekwondo Arezzo torna sul tatami con undici medaglie interregionali - La nuova stagione è iniziata con quattro ori, tre argenti e due bronzi al torneo Eterna Urbe di Roma. Segnala arezzonotizie.it

taekwondo prime medaglie stagioneTaekwondo, l’esame dei Mondiali per Simone Alessio nella nuova categoria di peso - Simone Alessio sarà una delle due punte di diamante dell'Italia in occasione dei Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, evento principale della stagione ... Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Taekwondo Prime Medaglie Stagione