Taekwondo | prime medaglie di stagione per la Gold Team
BRINDISI - Sono ben sei le medaglie conquistate dal sodalizio brindisino del maestro Marco Cazzato al campionato interregionale Campania svoltosi lo scorso weekend a Giuliano in Campania. Un'ottima organizzazione che ha visto la partecipazione di oltre 500 atleti e dove i giovanissimi atleti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
