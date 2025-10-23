In vista delle prossime stagioni World Taekwondo ha apportato diverse modifiche al regolamento di combattimento per le competizioni internazionali che andranno in scena sui campi di gara e che vedranno coinvolti atleti da tutte le parti del mondo. Nell’Assemblea Generale tenutasi a Wuxi (Cina), dove da domani inizieranno i Mondiali 2025, la federazione internazionale ha stilato un documento “con una serie di modifiche significative al regolamento, mirate a rendere le competizioni più eque, sicure e comprensibili, sia per gli atleti che per il pubblico”, come si legge dalla news-guida pubblicata sul sito della Federazione Italiana Taekwondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Taekwondo, altra rivoluzione regolamentare: cosa cambia, possibili novità alle categorie olimpiche