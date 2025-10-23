Synlab in 2 anni oltre 9 mln per imaging diagnostico guidato da Ia
(Adnkronos) – Dotare i propri centri di apparecchiature sempre più avanzate, in cui l’intelligenza artificiale è al centro di un processo di trasformazione orientato alla qualità, all’efficacia e all’efficienza dei percorsi di diagnosi. E’ il cuore della strategia di Synlab che ha investito complessivamente oltre 9 milioni di euro nel biennio 2024-2025 per rivoluzionare l’imaging . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Nuovo talk gratuito aperto a tutti presso SYNLAB Igea, Sant’Antimo! Il 30 ottobre alle ore 18:30 ti aspettiamo all’evento “Anni di cambiamento, anni di forza: conoscere e affrontare il corpo che evolve”, dedicato alla salute della donna fra i 45 e i 60 anni. Tutti i - facebook.com Vai su Facebook
Synlab, in 2 anni oltre 9 mln per imaging diagnostico guidato da Ia - Nel 2025 già oltre 300mila prestazioni erogate, maggiore precisione diagnostica e tempi di refertazione più rapidi ... Segnala adnkronos.com