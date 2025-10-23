SWITCH SaltyNX 1.55 | Arriva la Limitazione delle Risoluzioni e Miglioramenti alla Stabilità

SaltyNX, il sysmodule tanto apprezzato per l’iniezione di codice sui titoli Nintendo Switch, raggiunge la versione 1.5.5 con un aggiornamento importante che mira a migliorare la compatibilità e l’esperienza utente. Cos’è SaltyNX?. Per chi non lo conoscesse, SaltyNX è un sysmodule che permette di iniettare codici personalizzati nei giochi retail per Nintendo Switch. Per impostazione predefinita, inietta un “Core” che include una suite di funzionalità estremamente utili: NX-FPS: Traccia le statistiche delle prestazioni (FPS, tempi di frame) e include la possibilità di sbloccare il framerate.. ReverseNX-RT: Permette di commutare istantaneamente tra i profili grafici della modalità Dock e Handheld, indipendentemente dalla modalità effettiva in cui si trova la console. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net