Svolta sull' emergenza idrica | finanziata la progettazione esecutiva dell’invaso di Palazzo d’Ascoli

Foggiatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 ottobre 2025 il decreto che assegna il finanziamento per la progettazione esecutiva dellinvaso di Palazzo d’Ascoli, opera strategica per il territorio della Capitanata e per il sistema agricolo del foggiano. Il provvedimento. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

svolta sull emergenza idricaCrisi idrica, Monte Cotugno vicino alla soglia critica - La Giunta pronta a chiedere la revisione dell'accordo con la Puglia sull'acqua. Riporta rainews.it

svolta sull emergenza idricaEmergenza idrica in Puglia e Basilicata, invasi a secco: «Coltivazioni a rischio e allarme per il foraggio» - «La Basilicata si trova ad affrontare una crisi idrica di portata eccezionale, non più un’emergenza isolata, ma l’evidenza di un cambiamento climatico profondo che sta ridefinendo gli equilibri ambien ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

svolta sull emergenza idricaBardi: “Crisi idrica e contromisure attivate” - La relazione del Presidente della Regione Vito Bardi durante la seduta di oggi del Consiglio regionale. Da ivl24.it

Cerca Video su questo argomento: Svolta Sull Emergenza Idrica