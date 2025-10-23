Svolta sull' emergenza idrica | finanziata la progettazione esecutiva dell’invaso di Palazzo d’Ascoli

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 ottobre 2025 il decreto che assegna il finanziamento per la progettazione esecutiva dell’invaso di Palazzo d’Ascoli, opera strategica per il territorio della Capitanata e per il sistema agricolo del foggiano. Il provvedimento. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Svolta nell'inchiesta sulla morte del fondatore di Mango, indagato il figlio. Isak Andic precipitò durante un'escursione al massiccio di Montserrat #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Sull’#automotive siamo a un punto di svolta. L’intesa raggiunta con il ministero dell’Industria tedesco, che ha trovato piena concretezza nel comunicato di #PalazzoChigi, testimonia che l’Europa può cambiare rotta. Per la prima volta - come ribadito durante la - X Vai su X

Crisi idrica, Monte Cotugno vicino alla soglia critica - La Giunta pronta a chiedere la revisione dell'accordo con la Puglia sull'acqua. Riporta rainews.it

Emergenza idrica in Puglia e Basilicata, invasi a secco: «Coltivazioni a rischio e allarme per il foraggio» - «La Basilicata si trova ad affrontare una crisi idrica di portata eccezionale, non più un’emergenza isolata, ma l’evidenza di un cambiamento climatico profondo che sta ridefinendo gli equilibri ambien ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Bardi: “Crisi idrica e contromisure attivate” - La relazione del Presidente della Regione Vito Bardi durante la seduta di oggi del Consiglio regionale. Da ivl24.it