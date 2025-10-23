Colpo di scena nella campagna per la poltrona di sindaco di New York. L’ex primo cittadino Eric Adams ha annunciato a sorpresa il suo sostegno all’ex governatore Andrew Cuomo nella sfida contro il progressista Zorhan Mamdani. Adams, che aveva rinunciato a correre per un secondo mandato lo scorso settembre dopo aver compreso di non avere possibilità di rielezione, in passato non aveva risparmiato attacchi a Cuomo, arrivando a definirlo “ un serpente e un bugiardo ” per aver tentato di spingerlo al ritiro. Il clima, però, sembra essere cambiato. Dopo il dibattito televisivo di ieri sera tra Cuomo, Mamdani e il repubblicano Curtis Sliwa, i due ex rivali sono stati visti fianco a fianco sugli spalti della partita dei Knicks, lasciando intendere una riconciliazione ormai avvenuta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Svolta nella corsa a sindaco di New York: Adams appoggia Cuomo, ma Mamdani vola nei sondaggi