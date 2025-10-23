Svolta nella corsa a sindaco di New York | Adams appoggia Cuomo ma Mamdani vola nei sondaggi
Colpo di scena nella campagna per la poltrona di sindaco di New York. L’ex primo cittadino Eric Adams ha annunciato a sorpresa il suo sostegno all’ex governatore Andrew Cuomo nella sfida contro il progressista Zorhan Mamdani. Adams, che aveva rinunciato a correre per un secondo mandato lo scorso settembre dopo aver compreso di non avere possibilità di rielezione, in passato non aveva risparmiato attacchi a Cuomo, arrivando a definirlo “ un serpente e un bugiardo ” per aver tentato di spingerlo al ritiro. Il clima, però, sembra essere cambiato. Dopo il dibattito televisivo di ieri sera tra Cuomo, Mamdani e il repubblicano Curtis Sliwa, i due ex rivali sono stati visti fianco a fianco sugli spalti della partita dei Knicks, lasciando intendere una riconciliazione ormai avvenuta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
CONSEGNA DEL TROFEO DELLA CORSA DELLE BOTTI Si è svolta la consegna ufficiale del Trofeo della Corsa delle Botti, vinto quest’anno dalla squadra di Cerreto d’Esi, che ha trionfato nella terza edizione della manifestazione della domenica della Festa - facebook.com Vai su Facebook
Svolta nella corsa al ds La #Juventus ha scelto #Ottolini - X Vai su X
Svolta nella corsa a sindaco di New York: Adams appoggia Cuomo, ma Mamdani vola nei sondaggi - Colpo di scena nella campagna elettorale newyorkese: l’ex sindaco Eric Adams sostiene Andrew Cuomo, segnando una tregua dopo anni di scontri. Riporta ilgiornale.it
Adams si ritira dalla corsa a sindaco di New York - A cinque settimane dal voto di novembre il sindaco uscente di New York, Eric Adams, ha annunciato il ritiro provocando un terremoto nella corsa elettorale per decidere chi guiderà per i prossimi ... Si legge su ansa.it
Usa, Eric Adams si ritira dalla corsa a sindaco di New York - Il sindaco di New York City Eric Adams ha dichiarato che si ritirerà dalla corsa a sindaco per un secondo mandato, spiegando in un video postato sui social che il suo ... Come scrive notizie.tiscali.it