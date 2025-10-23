Svelata una versione più economica della C3 Con gli incentivi si arriva a 6.900 euro
Per la versione Urban Range il prezzo di listino di 20.490 euro è già tra i più bassi: con gli incentivi si può scendere fino a 6.900 euro. 🔗 Leggi su Dday.it
