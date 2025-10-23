Svelata una versione più economica della C3 Con gli incentivi si arriva a 6.900 euro

Dday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la versione Urban Range il prezzo di listino di 20.490 euro è già tra i più bassi: con gli incentivi si può scendere fino a 6.900 euro. 🔗 Leggi su Dday.it

svelata una versione pi249 economica della c3 con gli incentivi si arriva a 6900 euro

© Dday.it - Svelata una versione più economica della C3. Con gli incentivi si arriva a 6.900 euro

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Svelata Versione Pi249 Economica