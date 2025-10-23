Suzuki Capsule Collection 2025 | l’heritage diventa stile

Suzuki sceglie EICMA 2025 per raccontare una storia che va oltre i motori. “Heritage vibes. Street attitude” è il titolo della nuova Capsule Collection 2025, una linea di abbigliamento in edizione limitata che trasforma l’identità del marchio in linguaggio visivo e quotidiano. Una dichiarazione di stile e di valori: perché, come recita il concept alla base del progetto, “siamo ciò che siamo stati”. La collezione. La collezione è un omaggio al passato del brand, ma anche una proiezione verso il futuro. Loghi storici, cromie iconiche e motivi grafici d’archivio vengono reinterpretati in chiave contemporanea, dando vita a capi che fondono tradizione e modernità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

