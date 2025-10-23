Supporto militare e copertura politica | così scatta la corresponsabilità nel genocidio Ora è nero su bianco in un documento ufficiale trasmesso all’Onu

Era stato annunciato nel marzo 2024, quando Francesca Albanese – relatrice speciale delle Nazioni Unite – aveva parlato di «genocidio plausibile». Ora, nel documento A80492 del 20 ottobre 2025, trasmesso all’Assemblea generale in versione “advance unedited”, quel quadro viene formalizzato: il genocidio a Gaza è «un crimine collettivo» e ha potuto dispiegarsi grazie alla «complicità sostenuta di Stati terzi influenti». La responsabilità non riguarda solo gli autori materiali, ma include chi ha fornito armi, legittimità diplomatica e copertura politica. Il report elenca quattro forme di sostegno – diplomatico, militare, economico e umanitario distorto – che hanno consentito a Israele di perpetuare violazioni del diritto internazionale «nonostante gli avvertimenti della comunità giuridica e gli ordini della Corte internazionale di giustizia». 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il premier israeliano intende imporre un nuovo governo militare nella Striscia, sfruttando la copertura politica di Trump, rendendo però impossibile la liberazione degli ostaggi - Benjamin Netanyahu, forte della copertura di Donald Trump, tenta una massiccia operazione: l’occupazione militare di Gaza, per farla ritornare alla situazione in atto tra il 1967 e il 2005, quando era ... Si legge su linkiesta.it

