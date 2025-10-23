Supplenze brevi per i sindacati lo stop ai docenti esterni non fa risparmiare Gilda | Solo danni ai ragazzi
Dal 2026 arriva una stretta sule supplenze brevi, cioè quelle fino a 10 giorni: le assenze nei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado dovranno essere coperte solo con personale interno. Vito Carlo Castellana (Gilda degli insegnanti) a Fanpage.it: "Leso il diritto allo studio dei ragazzi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Cambiano le regole in tema di supplenze brevi, almeno per quanto riguarda le scuole secondarie di primo e di secondo grado, quindi le scuole medie e le superiori. Il testo della bozza della Manovra per il 2026, all'articolo 106 ("Misure in materia di istruzione"
