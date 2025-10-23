Supplenze ATA | completamento spezzone possibile solo nello stesso profilo
Con la circolare del 9 luglio 2025, il Ministero ha fornito indicazioni operative per la gestione delle supplenze del personale ATA nel nuovo anno scolastico, ribadendo che il completamento dell’orario è sempre garantito nei casi di spezzone. Il riferimento normativo resta l’art. 4, comma 1, del D.M. 430 del 13 dicembre 2000. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
