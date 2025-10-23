Superlega la Sir Susa Scai Perugia ha il pubblico più corretto d' Italia
Inizia con il piede giusto il campionato e si può dire che la Sir Susa Scai Perugia abbia vinto due volte.Il pubblico bianconero è stato eletto il più corretto d'Italia: il prestigioso riconoscimento è arrivato dalla Lega Pallavolo Serie A, che ha ufficializzato proprio ieri i premi, relativi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Buona la prima in Superlega per i campioni in carica della Sir Susa Scai Perugia, che in rimonta tornano con i tre punti dall'insidiosa trasferta contro il Vero Volley Monza. I Block Devils perdono il p
Vittoriaaaaaa! Vero Volley Monza - Sir Susa Scai Perugia 1-3 (25-22, 16-25, 23-25, 19-25) #BlockDevils #superlega
Superlega, la Sir Susa Scai Perugia ha il pubblico più corretto d'Italia - Il prestigioso riconoscimento viene dalla Lega, che ha optato per la tifoseria bianconera. Secondo perugiatoday.it
La tifoseria della Sir Susa Scai Perugia è la più corretta della Superlega - Cresce l’attesa nell’impianto di gioco della Sir Susa Scai Perugia per il debutto casalingo dei Block Devils, che scenderanno in campo tra le mura amiche domenica sera alle 20. Lo riporta umbria24.it
Superlega, Sir subito a bersaglio all'esordio: Monza espugnata in quattro set - L'avvio al rallentatore non scoraggia i Block Devils che alla fine si impongono nettamente. Scrive perugiatoday.it