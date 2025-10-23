Superlega la Sir Susa Scai Perugia ha il pubblico più corretto d' Italia

Inizia con il piede giusto il campionato e si può dire che la Sir Susa Scai Perugia abbia vinto due volte.Il pubblico bianconero è stato eletto il più corretto d'Italia: il prestigioso riconoscimento è arrivato dalla Lega Pallavolo Serie A, che ha ufficializzato proprio ieri i premi, relativi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it