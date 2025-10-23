SuperEnalotto oggi giovedì 23 ottobre 2025 | estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto

Milano, 23 ottobre 2025 – Caccia grossa al jackpot milionario del Superenalotto questa sera, giovedì 23 ottobre, Seconda estrazione estrazione della settimana per Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. La sestina vincente questa sera vale un montepremi di 67.900.000 euro. L’ultimo “6” è stato centrato il 20 marzo a Roma, quando un fortunato giocatore, con una schedina da tre euro, si è aggiudicato il montepremi da 88,2 milioni. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Potete seguire in diretta le estrazioni, a partire dalle ore 20, anche sul nostro sito web. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - SuperEnalotto oggi giovedì 23 ottobre 2025: estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto

