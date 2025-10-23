Supercantabimbi | quando le canzoni insegnano inclusione ai bambini e ai grandi
Nasce da una canzone scritta “di pancia” su autismo e inclusione e diventa un progetto stabile che usa la musica per parlare ai più piccoli di temi complessi con parole semplici. Supercantabimbi prende forma grazie a Nadia Fisicaro (autrice e project lead) e Alessia Costella (regia e visual), trasformando brani e videoclip in strumenti didattici che emozionano e aprono conversazioni autentiche in classe e in famiglia. L’innesco: una canzone, un bisogno, una comunità. Il primo brano nasce dalle caratteristiche del figlio di Fisicaro, sullo spettro autistico: testo e melodia costruiti per spiegare l’inclusione senza retorica. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com
