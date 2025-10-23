Super Wembanyama rovina l' esordio di Flagg San Antonio vince a Dallas
Il 18enne dei Mavs all'esordio chiude con 10 punti nel derby stravinto dagli Spurs con 40 punti della loro stella. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche questi approfondimenti
L'estate di Victor Wembanyama: - ha fatto un ritiro spirituale di due settimane in un tempio buddista, per approfondire la vita e la cultura dei monaci. Ha preso anche diverse lezioni di kung fu da un maestro Shaolin - si è iscritto a vari tornei di scacchi e ne ha or - facebook.com Vai su Facebook
Super Wembanyama rovina l'esordio di Flagg, San Antonio a valanga su Dallas - Il 18enne dei Mavs all'esordio chiude con 10 punti nel derby stravinto dagli Spurs con 40 punti della loro stella ... msn.com scrive