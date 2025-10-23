Super Wembanyama rovina l' esordio di Flagg San Antonio a valanga su Dallas

Il 18enne dei Mavs all'esordio chiude con 10 punti nel derby stravinto dagli Spurs con 40 punti della loro stella. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

