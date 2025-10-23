Super giocata e sinistro imprendibile | è un 2008 la nuova stella del Bayern

Gazzetta.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Bayern Monaco ha trovato il nuovo Musiala: si chiama Lennart Karl, è un 2008, tedesco, che nel 4-0 rifilato al Bruges ha aperto la sfida dopo cinque minuti con un assolo personale concluso con un sinistro imparabile sotto la traversa. Un gol (il primo in maglia Bayern), un record: è diventato il più giovane marcatore in Champions League nella storia dei bavaresi a 17 anni e 242 giorni, superando proprio Musiala. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

super giocata e sinistro imprendibile 232 un 2008 la nuova stella del bayern

© Gazzetta.it - Super giocata e sinistro imprendibile: è un 2008 la nuova stella del Bayern

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Super Giocata Sinistro Imprendibile