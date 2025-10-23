Super giocata e sinistro imprendibile | è un 2008 la nuova stella del Bayern
Il Bayern Monaco ha trovato il nuovo Musiala: si chiama Lennart Karl, è un 2008, tedesco, che nel 4-0 rifilato al Bruges ha aperto la sfida dopo cinque minuti con un assolo personale concluso con un sinistro imparabile sotto la traversa. Un gol (il primo in maglia Bayern), un record: è diventato il più giovane marcatore in Champions League nella storia dei bavaresi a 17 anni e 242 giorni, superando proprio Musiala. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
