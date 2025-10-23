Suora trovata morta nella sala da pranzo col corpo pieno di lividi | fermata una consorella

I lividi e le tracce di sangue sul corpo. Il suo telefono sparito. È stata trovata morta nella sala da pranzo del convento di Nkabune, alla periferia di Meru, in Kenya, dove viveva e dirigeva un orfanotrofio per bambini vulnerabili. La vittima è suor Anselmina Karimi, 65 anni, molto conosciuta. 🔗 Leggi su Today.it