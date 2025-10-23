Suor Anselmina Karimi trovata morta nel convento | fermata una consorella
Il corpo scoperto nella sala da pranzo del convento di Nkabune. È stata trovata senza vita nella sala da pranzo del convento di Nkabune, alla periferia di Meru, in Kenya, suor Anselmina Karimi, 65 anni, una religiosa molto conosciuta anche in Italia, in particolare nel Bresciano, dove da anni collaborava con diverse associazioni di volontariato. Il suo corpo presentava lividi alle mani e alle gambe e tracce di sangue da bocca e orecchie, segni che, secondo i primi accertamenti, escluderebbero una morte naturale. La suora, che dirigeva un orfanotrofio per bambini vulnerabili, sarebbe stata uccisa nella notte del 12 ottobre scorso.
