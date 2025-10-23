Suoni e immagini il milazzese Giuseppe La Spada incanta Torino con l’installazione immersiva Flower

Messinatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino, “Flowerinstallazione immersiva di Giuseppe La Spada ha lasciato senza parole. Un impatto visivo complesso e unico che ha immerso i visitatori nelle immagini e nei video realizzati dall’artista milazzese.Giuseppe La Spada, artista intermediale e curatore, torna a stupire il suo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Suoni Immagini Milazzese Giuseppe