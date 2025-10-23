Sulla pista ciclabile Roma-Fiumicino la corsa verso il ventennale

Fiumicino, 23 ottobre 2025 – Si è corsa questa mattina, lungo la pista ciclabile Roma–Fiumicino, la “ Corsa verso il Ventennale ”, una gara podistica non competitiva organizzata nel tratto Portuense–Parco dei Ravennati, di fronte alla caserma dell’Aeronautica Militare sede del Centro Tecnico Rifornimenti (CTR) di Fiumicino. L’evento è stato patrocinato dal Comune di Fiumicino. A dare ufficialmente il via ai partecipanti sono stati il Comandante Massimo Cionfrini e il presidente del Consiglio Comunale di Fiumicino, Roberto Severini. “Oggi celebriamo una giornata all’insegna dello sport e del benessere, organizzata dal Centro Tecnico Rifornimenti dell’Aeronautica Militare di Fiumicino, una realtà che rappresenta un motivo di orgoglio per il nostro territorio e per l’intera Nazione Come Amministrazione comunale siamo grati al personale militare e civile che, contribuisce ogni giorno alla crescita della nostra comunità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it