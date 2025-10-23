Sugli under 17 sani nessun pericolo dal Covid
Uno studio del Bambino Gesù, peraltro finanziato anche da Pfizer, conferma quanto sempre sostenuto dalla «Verità»: in età pediatrica hanno avuto complicazioni i pazienti con comorbilità. Obbligare tutti i giovani al vaccino, dunque, è stato un errore. 🔗 Leggi su Laverita.info
