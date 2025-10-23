Sudtirol vs Cesena nona giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Le due squadre vanno a caccia di punti pesanti per entrare in lotta per i playoff. Sudtirol vs Cesena si giocherà sabato 25 ottobre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Druso. SUDTIROL VS CESENA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli altoatesini sono desiderosi di riscattare una prima parte di stagione nel complesso sufficiente e di tenere il passo delle inseguitrici in zona playoff. La squadra di Castori tra le proprie mura si fa rispettare e proverà a fare lo sgambetto ad una delle favorite della cadetteria. I romagnoli viaggiano spediti: terzo posto in classifica e grande entusiasmo nell’ambiente. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Sudtirol vs Cesena, nona giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

