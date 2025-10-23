Sudan l’allarme di Save the Children | una vittima su cinque è un bambino

In Sudan la guerra civile continua a colpire i più indifesi. Secondo l’allarme lanciato da Save the Children, una vittima su cinque è un bambino. Solo nel mese di ottobre, almeno 17 minori sono stati uccisi e altri 22 feriti a El Fasher, città del Darfur settentrionale assediata da 18 mesi. I dati arrivano dal Sudan Doctor’s Network, gruppo di professionisti che monitora le violenze nel Paese: in totale, nel mese di ottobre, si contano almeno 115 civili uccisi e oltre 100 feriti nel corso di sei attacchi alla città. Tutte le vittime minorenni hanno perso la vita durante il bombardamento dell’11 ottobre contro il centro per sfollati di Dar al-Arqam, dove nove bambine e otto bambini – tra cui un neonato di appena sette giorni – sono rimasti intrappolati tra le fiamme che hanno distrutto le roulotte in cui vivevano. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Sudan, l’allarme di Save the Children: una vittima su cinque è un bambino

Leggi anche questi approfondimenti

Circa 350 famiglie hanno percorso a piedi quasi 50 chilometri in quattro giorni per fuggire dalla città assediata di El Fasher, nel Darfur settentrionale, Sudan, e sono arrivate a Tawila in condizioni estremamente difficili. L'allarme dell’Ufficio delle Nazioni Unite - facebook.com Vai su Facebook

Sudan: Save the Children, la metà di tutti i bambini del Sudan è destinata a soffrire la fame, 1,7 milioni in più senza cibo per il conflitto che impedisce le coltivazioni - Sudan: Save the Children, la metà di tutti i bambini del Sudan è destinata a soffrire la fame, 1,7 milioni in più senza cibo per il conflitto che impedisce le coltivazioni Con una stima di 14 milioni ... politicamentecorretto.com scrive

Sudan: Save the Children, un bambino ogni 10 secondi è stato costretto a fuggire da casa - 700 persone e molti minori sono stati separati dalle loro famiglie, esponendoli a un rischio maggiore di aggressioni o sfruttamento. Lo riporta politicamentecorretto.com

Sudan: Unicef e Save the children, 19 milioni di bambini senza scuola dopo quasi sei mesi di conflitto - Di questi – ovvero 1 bambino su 3 nel Paese – circa 6,5 milioni hanno perso l’accesso alla scuola a ... Scrive agensir.it