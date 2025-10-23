Sua figlia è in ospedale La truffa fallisce
Tentata truffa telefonica ai danni della famiglia di Angelo Bocchioli (nella foto), presidente dell’associazione Amici Animali Onlus odv. E lui mette in guardia tutti i lodigiani: "Attenzione, non cascateci!". Martedì pomeriggio Bocchioli ha denunciato pubblicamente l’accaduto. "Abbiamo ricevuto una telefonata da una persona in lacrime che si è spacciata per nostra figlia in ospedale, seguita dall’intervento di un sedicente primario che confermava la situazione – ha raccontato –. L’obiettivo era chiaramente estorcerci del denaro. Non cascateci. Avvisate i vostri anziani". L’uomo, insospettito dal tono e dalle richieste, ha interrotto subito la chiamata e avvisato le forze dell’ordine, che stanno raccogliendo segnalazioni simili in diverse zone del Lodigiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
