Su Rai 1 in prima serata al via la serie tv Noi del Rione Sanità con Carmine Recano e Nicole Grimaudo Una storia vera e importante
Quando nel 2006 Don Antonio Loffredo mise piede nel rione Sanità, segnato dalla criminalità decise di trasformare un luogo malfamato in un polo culturale. Voleva offrire un futuro diverso ai giovani del quartiere. E quel sogno, tanto rischioso quanto rivoluzionario, è diventato realtà grazie a 6 ragazzi volontari e una cooperativa sociale. Stasera in tv su Rai 1 va in onda la prima puntata di Noi del Rione Sanità, serie tv in cui Carmine Recano veste i panni di Don Giuseppe, ispirato proprio a Don Antonio. Noi del Rione Sanità: dove vedere la serie in tv e in streaming. La serie Noi del Rione Sanità, diretta da Luca Miniero, è tratta dal libro omonimo di Don Antonio Loffredo, pubblicato da Mondadori nel 2013, e ha 6 episodi totali. 🔗 Leggi su Amica.it
Nicole Grimaudo: gli inizi a Non è la Rai, i film con Ferzan Özpetek, la vita privata riservata, 6 segreti - L'attrice è tra i protagonisti della serie «Noi del rione Sanità», al via giovedì 23 ottobre su Rai 1 in prima serata ... Come scrive corriere.it
A Rai 1 non basta Fiorello: La ruota vola e conquista gli ascolti dell’access - Rai 1 vola in prima serata ma non riesce ad agguantare Canale 5 con gli ascolti de La ruota della fortuna sempre vincenti ... Si legge su ultimenotizieflash.com
Noi del Rione Sanità, la potenza del cambiamento sbarca su Rai 1 con Carmine Recano - La fiction che racconta la storia di Don Antonio Loffredo debutta il 23 ottobre sul primo canale: nel cast anche Nicole Grimaudo e Bianca Nappi. Come scrive libero.it