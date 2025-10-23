Su Rai 1 in prima serata al via la serie tv Noi del Rione Sanità con Carmine Recano e Nicole Grimaudo Una storia vera e importante

Quando nel 2006 Don Antonio Loffredo mise piede nel rione Sanità, segnato dalla criminalità decise di trasformare un luogo malfamato in un polo culturale. Voleva offrire un futuro diverso ai giovani del quartiere. E quel sogno, tanto rischioso quanto rivoluzionario, è diventato realtà grazie a 6 ragazzi volontari e una cooperativa sociale. Stasera in tv su Rai 1 va in onda la prima puntata di Noi del Rione Sanità, serie tv in cui Carmine Recano veste i panni di Don Giuseppe, ispirato proprio a Don Antonio. Noi del Rione Sanità: dove vedere la serie in tv e in streaming. La serie Noi del Rione Sanità, diretta da Luca Miniero, è tratta dal libro omonimo di Don Antonio Loffredo, pubblicato da Mondadori nel 2013, e ha 6 episodi totali. 🔗 Leggi su Amica.it

