Stupro in val Fontanabuona | convalidato l' arresto | Vittima violentata e picchiata ripetutamente
È stato convalidato il fermo nei confronti del 35enne marocchino accusato di violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni nei confronti di una 25enne in val Fontanabuona. La giudice Elisa Campagna ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della vittima rilasciate ai carabinieri di Sestri. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
