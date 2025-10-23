Studenti lasciati a piedi disservizi e treni rotti sulle linee ferroviarie del Ferrarese interrogazione di Zappaterra Pd

Ferraratoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’ennesimo episodio di grave disservizio sulla linea ferroviaria Ferrara–Ravenna, la consigliera regionale Marcella Zappaterra (Pd) ha presentato un’interpellanza alla giunta per chiedere interventi urgenti e un’assunzione di responsabilità da parte dei gestori del servizio ferroviario. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

