Studentessa modello premiata da Mattarella | sogna di fare il medico nelle aree di crisi

Orizzontescuola.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diciannove anni, diplomata con lode al liceo “Oriani” di Ravenna, Alice Bordet riceverà dal presidente Mattarella il titolo di Alfiere della Repubblica. Ma è il suo obiettivo a distinguersi: diventare medico umanitario. “Mi vedo in missione, magari con Medici Senza Frontiere”, racconta a Il Resto del Carlino (23 ottobre 2025). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

