Studentessa modello premiata da Mattarella | sogna di fare il medico nelle aree di crisi
Diciannove anni, diplomata con lode al liceo “Oriani” di Ravenna, Alice Bordet riceverà dal presidente Mattarella il titolo di Alfiere della Repubblica. Ma è il suo obiettivo a distinguersi: diventare medico umanitario. “Mi vedo in missione, magari con Medici Senza Frontiere”, racconta a Il Resto del Carlino (23 ottobre 2025). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
