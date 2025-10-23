Studente vittima di buca nascosta dalle foglie si frattura il femore Tribunale obbliga la scuola a pagare 26mila euro Docenti sotto accusa per mancata sorveglianza
Un giovane studente stava correndo durante la lezione di educazione fisica, come succede in tutte le scuole. L’episodio, però, si è trasformato in una storia emblematica: il ragazzo, a causa di una pavimentazione irregolare nascosta dalle foglie, è caduto e ha riportato una grave frattura al femore. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altre letture consigliate
La Stampa. . Nina Gruppi, studente del Primo liceo artistico di Torino, è l’ideatrice del bozzetto alla base del murale dedicato a Giulia Cecchettin “Questo non è amore”. Il nome riprende il titolo del diario della 22enne padovana vittima di femminicidio, uccisa d - facebook.com Vai su Facebook