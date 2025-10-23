Studente vittima di buca nascosta dalle foglie si frattura il femore Tribunale obbliga la scuola a pagare 26mila euro Docenti sotto accusa per mancata sorveglianza

Un giovane studente stava correndo durante la lezione di educazione fisica, come succede in tutte le scuole. L’episodio, però, si è trasformato in una storia emblematica: il ragazzo, a causa di una pavimentazione irregolare nascosta dalle foglie, è caduto e ha riportato una grave frattura al femore. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

