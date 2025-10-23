Studente picchiato a lezione i prof distratti dal telefonino La madre denuncia

Durante una lezione in una scuola media di Napoli, un alunno di dieci anni è stato aggredito fisicamente da un altro studente, più grande di lui. La scena si sarebbe svolta all'interno dell’aula, mentre erano presenti due docenti. Nonostante la loro presenza, nessuno sarebbe riuscito a intervenire tempestivamente per evitare che il ragazzino venisse colpito con calci e pugni. Il fatto viene raccontato in un lancio di agenzia ANSA. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

