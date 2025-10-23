Striscione shock dei tifosi dell' Eintracht Francoforte | Partenope è una p*****a e Piantedosi suo figlio

Striscione shock dei tifosi dell'Eintracht contro il Napoli e il Ministro Piantedosi esposto durante la partita di Champions League tra la squadra di Francoforte e il Liverpool. Dopo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Striscione shock dei tifosi dell'Eintracht Francoforte: «Partenope è una p*****a e Piantedosi suo figlio»

Champions League, Napoli-Eintracht in campo neutro? Ecco la decisione dell'Uefa - La gara si giocherà a Napoli senza tifosi tedeschi, ma si valutano nuove regole ... Segnala sport.virgilio.it