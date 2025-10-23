Si parla ormai da settimane del ritorno di Striscia La Notizia, il celebre tg satirico di Antonio Ricci. Secondo le ultime indiscrezioni, il programma dovrebbe tornare in prima serata su Canale 5, abbandonando l’ access prime time dove La ruota della fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui ha ottenuto grande successo. Ma se l’attesa cresce, tra i fan serpeggia anche un grande interrogativo: ci sarà Vittorio Brumotti nella nuova edizione? Vittorio Brumotti: l’assenza che fa discutere. Secondo la giornalista Alice Torrri su Quilink.it, pare che Brumotti non farà più parte del cast. “L’uomo che incarna il terrore di ogni parchetto d’Italia sarebbe stato fatto fuori dopo diciassette anni di servizi ‘abbombazza’? Così, per il momento, si dice. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Striscia La Notizia perde un pezzo: Brumotti fuori dopo 17 anni?