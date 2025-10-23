Stretta USA sul petrolio russo Mosca parla di gesto ostile

Una stretta economica che scuote i mercati e accende la diplomazia: Mosca respinge le nuove sanzioni statunitensi sull’energia e avverte Washington. Mentre il progetto di un incontro a Budapest scivola all’indietro, il prezzo del greggio sobbalza e il confronto tra Russia e Stati Uniti entra in una fase più aspra. Sanzioni e petrolio: il nodo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Stretta USA sul petrolio russo, Mosca parla di gesto ostile

Sognando la decarbonizzazione, l’UE sperava di ridurre la dipendenza da carbone, gas e petrolio con dazi compensativi. Ora è fragile, stretta tra la competizione cinese e i dazi americani. https://loom.ly/JH2vYDs - facebook.com Vai su Facebook

Sognando la decarbonizzazione, l’UE sperava di ridurre la dipendenza da carbone, gas e petrolio con dazi compensativi. Ora è fragile, stretta tra la competizione cinese e i dazi americani. https://loom.ly/JH2vYDs di @guidosalernoa - X Vai su X

Sanzioni Usa sul petrolio russo, ora cambia tutto: "Non ci sono vie di mezzo, i prezzi del greggio sono destinati a schizzare" - Le nuove sanzioni Usa su Rosneft e Lukoil mettono in crisi l’asse energetico tra Mosca e l’Asia, ma dove andrà a finire tutto il petrolio russo? Come scrive affaritaliani.it

Sanzioni Usa, colpo mortale al petrolio russo: Cina e India bloccano gli acquisti - Mosca ammette il "duro colpo" e si affida alla flotta ombra per aggirare le restrizioni. Segnala energiaoltre.it

Analisti, 'con sanzioni Usa colpito 80% export petrolio russo' - Le sanzioni Usa complicheranno notevolmente la situazione fiscale del Cremlino e mettono sotto scacco "l'80%" delle esportazioni di petrolio della Russia. Scrive ansa.it