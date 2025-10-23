LODI Si è tenuto ieri nella Provincia di Lodi il Convegno finale di presentazione dei risultati del Progetto Lo.V.I.T. 2.0 - Lodi verso l’integrazione territoriale. Un percorso che dal marzo 2023, sotto il coordinamento della Prefettura e con il contributo di Cooperativa Lule e della Fondazione Somaschi, ha promosso numerose azioni per favorire l’integrazione, l’inclusione e l’accoglienza di persone straniere, lavorando a stretto contatto con forze dell’ordine, centri di accoglienza e realtà del settore. "Non si può parlare di immigrazione senza parlare anche di integrazione territoriale degli stranieri– sono le parole del presidente della Provincia di Lodi, Fabirzio Santantonio –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stranieri e integrazione, al via un’app