Strangolò l’ex moglie e inscenò il suicidio | ergastolo a Erik Zorzi Così è stato incastrato

Ergastolo per Erik Zorzi, il camionista 43enne che ha strangolato e inscenato il suicidio della ex moglie Nicoleta Rotaru nella loro casa di Abano Terme, in provincia di Padova. È la sentenza di primo grado pronunciata dai giudici della Corte d’Assise della città veneta, che hanno riconosciuto all’imputato anche l’aggravante del legame di parentela. Per oltre un anno, dal ritrovamento del cadavere avvenuto il 2 agosto 2023, gli inquirenti non avevano approfondito la posizione dell’uomo ritenendo verosimile che la 39enne originaria della Moldavia si fosse tolta la vita. E ignorando le dieci denunce che la donna aveva già presentato senza che scattasse il Codice rosso. 🔗 Leggi su Open.online