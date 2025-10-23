Strangolato nella camera della morte e gettato in mare a 18 anni | ora un pentito risarcirà la famiglia

Aveva appena 18 anni e l'ultima cosa che vide nella "camera della morte" di Sant'Erasmo fu lo sguardo gelido di uno dei boss più spietati di Cosa nostra, Filippo Marchese "u milinciana", mentre gli stringeva una corda intorno al collo fino a soffocarlo. Senza neppure un motivo perché quel ragazzo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Davvero felice per il #Nobel per la pace a Maria Corina #Machado, leader dell’opposizione in #Venezuela. Un premio che restituisce all’attenzione del mondo un Paese strangolato da una dittatura criminale e feroce e un riconoscimento a un popolo intero ch - facebook.com Vai su Facebook

Strangolato nella “camera della morte” e gettato in mare a 18 anni: ora un pentito risarcirà la famiglia - Aveva appena 18 anni e l’ultima cosa che vide nella “camera della morte” di Sant’Erasmo fu lo sguardo gelido di uno dei boss più spietati di Cosa nostra, Filippo Marchese “u milinciana”, mentre gli st ... Segnala mondopalermo.it